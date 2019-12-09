Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не составляет списки противников и стремится к улучшению отношений с Москвой. Однако, затрагивая тему Украины, всё же назвал действия России "самоуверенными", что впрочем, весьма предсказуемо.

Ранее, по итогам саммита в Лондоне, в НАТО заявили, что считают именно Россию основной угрозой для альянса, напоминает телеканал "Россия 24".