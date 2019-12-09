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9 декабря 201906:35

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не составляет списки противников и стремится к улучшению отношений с Москвой. Однако, затрагивая тему Украины, всё же назвал действия России "самоуверенными", что впрочем, весьма предсказуемо.

Ранее, по итогам саммита в Лондоне, в НАТО заявили, что считают именно Россию основной угрозой для альянса, напоминает телеканал "Россия 24".

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