Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенной 2019"

Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Вселенная 2019". Ей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. На родине она известна своей кампанией против гендерного неравенства.

68-й международный конкурс красоты завершился в американском штате Джорджия. В этом году на конкурсе не была представлена Россия. А все дело в том, что организаторы назвали дату и место проведения финала слишком поздно. Из-за этого обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию, отмечает телеканал "Россия 24".