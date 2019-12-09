Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов. В WADA уверяют: это единственно верная адекватная мера в отношении России на допинг-скандал.

Из 17 членов комитета WADA девять призывают к самым суровым санкциям в отношении России, сообщает РИА Новости. Среди них и председатель Бекки Скотт, уверенная в том, что россиян важно наказать по всей строгости.

"Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт, — говорится в совместном письме девяти представителей комитета. – До тех пор, пока критические нарушения "целостности" в спорте не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и "чистый" спорт, они будут продолжаться, и нами любимый спорт останется запятнанным".

Напомним, что накануне комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.

Вердикт в отношении России будет вынесен девятого декабря в Лозанне.