Бокс. Джошуа намерен защитить титулы чемпиона мира на стадионе "Тоттенхэма"

Действующий чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа рассчитывает провести защиту своих поясов на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Арена вмещает свыше 62 тысяч зрителей.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, который подтвердил – он уже начал вести переговоры о бое британского боксера в Лондоне.

"Стадион "Тоттенхэма" – хорошее место для боя в Великобритании, и мы рассматриваем данный вариант. "Шпоры" и ранее хотели организовать бой Энтони на своей арене, в том числе и бой против Руиза. Но даты не совпадали. Теперь же они вновь очень заинтересовались", — приводит слова Хирна Спортбокс.Ru.

Напомним, что накануне Джошуа взял реванш у мексиканского боксера Энди Руиза. Их матч-реванш состоялся в Саудовской Аравии. Благодаря этому британец и вернул себе все четыре чемпионских пояса.