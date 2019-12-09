Полицейский залил в патрульную машину виски вместо незамерзайки

В Новосибирске сотрудник ДПС залил в служебный автомобиль виски Jack Daniels в качестве омывающей жидкости.

Видео появилось в Интернете. На кадрах видно, что полицейский достает из багажника бутылку и со словами "хотел себе на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нет" заливает виски в бак для стеклоомывающей жидкости. Также со смехом он добавляет, что "работает в ДПС и может себе позволить".

Потом мужчина вместе с напарником садится в автомобиль, включает дворники и смеется: "Ой, шикарный запашок пошел!".

Как сообщают "Вести Новосибирск", в МВД начали проверку после публикации видео. Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев: