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9 декабря 201908:20

Загитова – болельщикам: для меня ваша любовь – дороже золота

Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова

Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова
EPA

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на финале Гран-при в итальянском Турине, где она заняла по итогам двух программ шестое место.

"Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире, – написала Загитова в Instagram. – Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты и российские флаги – это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь – дороже золота.

Помимо этого, спортсменка поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова, а также свою семью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⛸ Вот и закончился финал Гран-при. Не всё получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире 💪🌍. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты "АLINA" и российские флаги — это невероятно 💥🇷🇺🙌 — я слышала всех вас . Для меня ваша любовь — дороже золота ❤. Вы ЛУЧШИЕ ♥️🏆💯, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд 🎉 🧗‍♀️ Также спасибо моим @shiseido и @puma за постоянную поддержку, помощь и поздравления на протяжении всех этапов гран-при. И моё БОЛЬШОЕ СПАСИБО тренерам @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz и Сергею Викторовичу Дудакову, а также моей семье 👨‍👩‍👧‍👧 😍 ⛸The Grand Prix Final is over and it was great honor to be among the strongest skaters of the world 💪🌍. THANK YOU to my fans, I saw your numerous banners "ALINA" — it was FANTASTIC 💥🇷🇺🙌 . I heard you — I felt you 🙌. For me you are much more valuable compared to any gold medal ❤. YOU ARE THE BEST ♥️🏆💯, and together we will move forward 🎉 🧗‍♀️. Let me THANK my friends from @shiseido and @puma for your continuous support, help and congratulations during all GP competitions. And my SPECIAL THANKS to @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz and Sergey Dudakov, and also my lovely family 👨‍👩‍👧‍👧 😍 ⛸グランプリファイナルが終了しました。世界最高峰のスケーター達と共に戦えたこと光栄に思います💪🌍。ファンの皆様、本当にありがとう。「ALINA」と書かれた応援プレートしっかりと見えました！💥🇷🇺🙌皆さんの想い、しっかりと届きました🙌。私にとって皆さんは金メダルよりかけがえのない存在です❤最高です♥️🏆💯今後も皆さんと一緒に前進できたらと思います。🎉 🧗‍♀️そしてこのグランプリシリーズをずっとサポートしてくれた @shiseido と @puma に感謝します。また、 @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz 、Sergey Dudakovそして私の素敵な家族に感謝します👨‍👩‍👧‍👧 😍 #фигурноекатание #figureskating #フィギュアスケート #isu #grandprix #italy #torino #teamrussia #teamtutberidze #shiseido #puma #pumarussia

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 8 Дек 2019 в 12:11 PST

Напомним, главным триумфатором финала Гран-при стала россиянка Алена Косторная, получившая за короткую и произвольную программы 247,59 балла. Второй стала Анна Щербакова (240,92 балла), а третьей – Александра Трусова (233,18).

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