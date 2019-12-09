Загитова – болельщикам: для меня ваша любовь – дороже золота

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на финале Гран-при в итальянском Турине, где она заняла по итогам двух программ шестое место.

"Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире, – написала Загитова в Instagram. – Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты и российские флаги – это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь – дороже золота.

Помимо этого, спортсменка поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова, а также свою семью.

Напомним, главным триумфатором финала Гран-при стала россиянка Алена Косторная, получившая за короткую и произвольную программы 247,59 балла. Второй стала Анна Щербакова (240,92 балла), а третьей – Александра Трусова (233,18).