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9 декабря 201909:14

Декабрь в плюсе: когда погода снова станет зимней

Декабрь в плюсе: когда погода снова станет зимней

Горнолыжные курорты Кузбасса утопают в сугробах, а на дорогах Санкт-Петербурга -лужи после растаявшего снега. Чем было вызвано ненастье? Ждать ли повторения снегопадов, когда погода снова станет зимней?

В Европейской России из-за снегопада откладывали авиарейсы, а в Сибири люди не могли выбраться с заметенных горнолыжных курортов. Ненастье спровоцировало вторжение атлантического воздуха вглубь России, но сейчас оно идет на убыль. С понижением температуры погода в Европейской России и Сибири станет улучшаться.

В воскресенье под удар стихии попал Санкт-Петербург. Водители вынужденно сбрасывали скорость из-за снегопада. Местами под тяжестью мокрого снега на автомобили падали деревья. Аэропорт временно закрывался по метеоусловиям. Взлет одного из самолетов отменили в последнюю секунду.

Еще более экстремальной была погода в Сибири. В выходные по вторые этажи замело дома на горнолыжных курортах Кузбасса. Туристы откапывали входы в здания и парковки. По некоторым сугробам вообще было сложно понять, что под ними автомобили.

Дорога из Шерегеша застыла в пробке. Машины и автобусы повсеместно застревали, их выталкивали пассажиры. Люди пытались покинуть курорты даже пешком. Всего за сутки сугробы в районе Шерегеша выросли более чем на полметра. И сейчас слой снега здесь почти в три раза превышает норму первой декады декабря. Интенсивные осадки спровоцировал поток теплого и влажного атлантического воздуха.

В воскресенье в зоне оттепелей, помимо европейской части России, оказалась почти вся южная Сибирь. Причем в некоторых районах Алтая потепление было более значительным, чем в средней полосе.

Но сейчас в течение атмосферных процессов в Сибири вмешался казахстанский антициклон. Он оттеснил поля фронтальной облачности на север региона, и на юге воздух начнет остывать. В конце рабочей недели другой очаг высокого давления разгонит тучи над Русской равниной. В центре страны тоже станет подмораживать.

В понедельник в европейской части России самая высокая вероятность осадков на севере, но их интенсивность прогнозируется небольшой. Лишь кое-где в Поморье и Карелии местами свыше 10 мм. В Сибири в зоне ненастья останется лишь нижнее и среднее Приобье.

В Кемерове небольшие снежные заряды возможны лишь в середине недели. В первые дни дневная температура -1,-3, а затем воздух остынет до -3,-5, но и такой температурный режим существенно теплее климата. В центре России оттепели задержатся вплоть до вторника, в Москве возможны слабые дожди. Со среды начнется похолодание, и в дальнейшем столбики термометров уже не смогут подняться выше -1.

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