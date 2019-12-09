Чайка: с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено более 160 уголовных дел

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено уже 163 уголовных дела. Об этом генпрокурор России Юрий Чайка рассказал в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, большинство из них — 93 — расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а еще 2 — ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 из них — в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 миллиарда рублей. Абсолютное большинство дел возбуждено по фактам хищений. Также уже вынесено 90 судебных решений в отношении более сотни лиц.

В ноябре на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести, несмотря на десятки уголовных дел и посадки. "Воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!" – сказал тогда Путин.

На это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что критика главы государства обоснована, но оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств нет. Позже он пообещал президенту, что космодром будет достроен в срок.