Смертоносное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

По меньшей мере один человек погиб, судьба еще 27 остается неизвестной после мощного извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает New Zealand Herald.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt