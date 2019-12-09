Георгиев – о матче с "Вегасом": ощущение, что играешь в хоккей в ночном клубе

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев рассказал о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды "Вегас Голден Найтс" (5:0).

23-летний вратарь в игре с "золотыми рыцарями" отразил все 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой, как встречи, так и игрового дня в лиге.

"У них очень быстрая команда, поэтому много шансов они создают после быстрых атак, — сообщил Георгиев, слова которого приводит пресс-служба НХЛ. – А на этой арене, конечно, очень интересно играть. Такое ощущение, что ты играешь в хоккей в ночном клубе. Это немного подстегивает".

Напомним, "Рейнджерс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 33 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Вегас", потерпевший второе поражение кряду, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" в среду, 11 декабря, на выезде сыграет с "Лос-Анджелес Кингз", а "Голден Найтс" в тот же день примет "Чикаго Блэкхокс".