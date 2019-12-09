Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 12

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 12. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там уточнили, что при разборе завалов в ночью и рано утром 9 декабря были обнаружены тела двух человек.

Работы на месте пожара продолжаются, всего с места происшествия было вывезено 1,34 тысячи кубометров обломков. В разборе завалов участвуют 275 человек и 41 единица техники.

8 декабря сообщалось о 10 погибших.

Историческое здание, где располагается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, загорелось 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. При пожаре пострадали 30 человек, девять остаются в больницах.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура и поручил властям Одессы оказать помощь пострадавшим.