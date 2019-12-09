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Ситуация в Донбассе 57 минут назад

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9 декабря 201911:15

Встреча Путина и Зеленского пройдет после саммита нормандской четверки

EPA

В Париже все готово к началу саммита лидеров нормандской четверки — первого после трехлетнего перерыва. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся в официальной резиденции французского президента — в Елисейском дворце. Они обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. А до и после саммита Владимир Путин побеседует с каждым из коллег с глазу на глаз. Причем, с Владимиром Зеленским это будет первый личный контакт. Ранее российский лидер говорил с ним только по телефону.

Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча президентов РФ и Украины пройдет после саммита, ограничений по времени нет, передает телеканал "Россия 24".

Он отметил, что главной целью встречи лидеров станет обсуждение вопроса реализации минских соглашений по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о намерении внести предложение о создании на территории Донбасса так называемой "муниципальной стражи", состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и республик ЛНР и ДНР.

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