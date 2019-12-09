Налетчик с пистолетом и гранатой вынес 6 миллионов рублей из банка в Находке

Свыше 6 миллионов рублей стали добычей вооруженного пистолетом и гранатой налетчика в Находке, сообщает PrimaMedia.ru. Злоумышленник попал в объективы камер наблюдения.

Порог Сбербанка на Находкинском проспекте грабитель переступил около 9 часов утра 9 декабря, незадолго до открытия. Попав внутрь, он достал оружие и потребовал провести его в хранилище. Уже там, в присутствии трех сотрудниц кредитной организации, он получил несколько пачек денег, набил ими сумку и спокойно покинул здание.

По предварительным данным, мужчина унес не менее 6 миллионов рублей. Выйти на его след пока не удалось. В городе введен план "Перехват".

"Куча полицейских машин, все проверяют транспорт, который выходит из города", — сообщил РИА Новости местный житель.