Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары.

По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись. Только в Instagram Брухуновой появилась фотография, на которой запечатлены цветы, похожие на букет невесты.

Петросян официально развелся с коллегой по сцене Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Артист назвал развод "очень значительным событием" в своей жизни.