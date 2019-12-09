В 2020 году четверть российских работодателей намерены повысить сотрудникам зарплаты

В следующем году 25 процентов российских работодателей хотят увеличить зарплаты своим сотрудникам. Это следует из опроса Rabota.ru.

Причем за год число таких работодателей увеличилось: в прошлом году собирались поднимать зарплату лишь 18 процентов руководителей. Значительно сократилось количество работодателей, которые не собираются повышать зарплату, — с 56 до 35 процентов.

Заместитель гендиректора Rabota.ru Александр Ветерков считает, что эта динамика демонстрирует конкуренцию за лучшие кадры, так как поиск и наем новых сотрудников стоит значительно дороже, чем удержание же работающих людей.

При этом, по данным опроса, 36 процентов россиян не ждут повышения зарплат даже в виде индексации. Думают, что им повысят зарплату, 19 процентов опрошенных.

Ранее Росстат назвал города с самыми высокими и низкими зарплатами. Рейтинг возглавили Москва и Южно-Сахалинск.