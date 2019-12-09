Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее "Здоровая Москва"

Москвичи и гости столицы смогут узнать о медицине будущего на ассамблее "Здоровая Москва", которая пройдет на ВДНХ в январе 2020. В работе ассамблеи примут участие человек-киборг (первый официально признанный), а также профессор Йельского университета и нобелевский лауреат из Японии, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Для участников подготовлена широкая научно-популярная программа. Среди приглашенных спикеров — британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, который считается первым официально признанным киборгом в мире, нобелевский лауреат Ёсинори Осуми из Японии и профессор Йельского университета Николас Кристакис, занимающийся исследованием социальных сетей", — говорится в сообщении.

Первый человек-киборг примет участие в дискуссии "Кибертехнические возможности современной медицины" и расскажет о том, как привыкал к своей роли.

Ёсинори Осуми выступит с открытой лекцией "Аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь".

Профессор Йельского университета Николас Кристакис известен благодаря своим исследованиям, которые показывают, что наше здоровье и долголетие напрямую зависят от круга общения. Из выступления ученого слушатели узнают, что такое "социальный ген" и как он влияет на здоровье, а также услышат о необычных открытиях во время экспериментов над сообществами людей.

Ежегодная ассамблея "Здоровая Москва" пройдет 16-19 января следующего года (2020-го) в 75-м павильоне ВДНХ. Особенностью этого года в работе ассамблеи станет ее открытость для всех желающих, а не только для практикующих специалистов. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на сайте ассамблеи moscowhealth.ru.