"Уровень стресса зашкаливает": Малахов ликвидирует печатное издание StarHit

Андрей Малахов обратился к читателям журнала StarHit, сигнальный номер которого под названием "Зефир" вышел 12 лет назад, и сообщил об изменениях, которые уже вскоре произойдут с этим изданием.

Он вспомнил, как развивался проект все эти годы, какие изменения происходили в жизни звезд, о которых писало издание, но отметил, что время меняется, и для журнала тоже пришло время для изменений.

Малахов, который до сих пор работал не только в эфире на телеканале "Россия 1", но и был главным редактором издания StarHit, отметил, что сейчас, "когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа", его возможности для проверки и личного контроля всего, что выходит под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны.

Малахов написал, что в преддверии новогодних праздников его "и без того высокий уровень стресса зашкаливает", и сообщил, что с 1 января нового года StarHit будет существовать только в виде сайта, а три последних номера журнала в уходящем году выйдут без его участия.

Он также поблагодарил всю свою команду и пожелал журналу успехов и искрометных материалов, не лишенных при этом "взвешенного подхода".

Однако о том, сохранит ли Андрей Малахов свое влияние на информационную политику издания, в его обращении не говорится.