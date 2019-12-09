Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

Жестокие убийства, секреты сектантов и предатель в собственных рядах. Сегодня, 9 декабря, на телеканале "Россия 1" — премьера нового, 19-го, сезона легендарного сериала "Тайны следствия". Он обещает стать одним из самых напряженных за всю историю фильма. Но будут и трогательные моменты: к главной героине Марии Швецовой из-за границы вернется ее дочь, которую играет настоящая дочь актрисы. Какие перемены ждут уже полюбившихся зрителям героев?

У Марии Сергеевны новый кабинет.

"Тут я с удовольствием допрашиваю подозреваемых, с большим удовольствием", — улыбается исполнительница главной роли Анна Ковальчук.

А у Кораблева с Курочкиным — новые погоны.

"Серьезное карьерное повышение, и теперь уже Курочкин стал майором", — говорит актер Александр Новиков.

И новый член команды следовательницы Швецовой: знакомьтесь, майор Платонов.

"Понимаю, что они уже все сплоченные, понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Это нравится", — делится актер Алексей Комашко.

Уже 19 лет они не устают обновляться, каждый декабрь радуя зрителей канала "Россия" новыми "Тайнами следствия".

На этот раз любимая следователь и ее товарищи будут раскрывать жестокие убийства, разгадывать секреты секты самоубийц, расследовать серию смертельно опасных нападений, спасут от похищения сына богатого бизнесмена и вычислят "крысу" в своих рядах.

Еще не отойдя от прошлых отношений, Мария Сергеевна с головой готова уйти в работу, но приезд из Лондона дочери Златы ее озадачивает.

Интересно, что в роли Златы снялась настоящая дочь актрисы — Злата Ковальчук. Ее рождение стало одним из самых искренних эпизодов в первом сезоне "Тайн".

"Зрителю, наверняка, было интересно с рождения смотреть на наши отношения, они — настоящие, их вообще не сыграть", — говорит Анна Ковальчук.

Герои сериала-долгожителя уже стали родными для миллионов россиян. За почти два десятилетия в эфире команда Швецовой раскрыла почти полторы сотни особо тяжких преступлений.

Вот и новый сезон сегодня начнется с запутанного убийства: в пруду находят труп молодой девушки, но выясняется, что она вовсе не утонула.

"Интриг меньше не будет, "Тайны следствия" будут вас держать в напряжении", — обещает актер Степан Пивкин.

Преступления становятся все изощреннее, но следователю Швецовой понадобится всего две серии, чтоб распутать даже самые загадочные дела.

Не пропустите долгожданную премьеру сегодня, 9 декабря, в 21.00 — только на телеканале "Россия".