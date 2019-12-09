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9 декабря 201912:11

Шойгу рассказал о перевооружении армии

Global Look Press

Доля современного вооружения в российских войсках должна достигнуть 70% уже к 2020 году, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Основной упор будет сделан на стратегические силы и высокоточные комплексы.

Помимо прочего, глава военного ведомства анонсировал расширение числа боевых кораблей дальней морской зоны, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон" и крылатые ракеты "Калибр", а также увеличение количества беспилотников, роботизированных систем и лазерного вооружения, сообщает агентство ТАСС.

Отдельно министр остановился на обновлении стратегической авиации России. Так, в 2019 году компания "Туполев" заменила на ракетоносцах Ту-95МС устаревшее навигационное оборудование и системы связи. В общем модернизация боевых самолетов и строительство новых стратегов значительно усиливает отечественные ядерные силы.

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