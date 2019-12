Звезды кино переночевали под открытым небом в поддержку бездомных

Жители Нью-Йорка переночевали на Таймс-сквер под открытым небом, чтобы собрать деньги на помощь бездомным. Такая акция в поддержку 100 миллионов бездомных по всему миру проходит ежегодно, пишет Independent.

В этом году к мероприятию присоединились сотни человек, в том числе знаменитости. Например, актриса Хелен Миррен, которая присоединилась к акции на Трафальгарской площади в Лондоне, читала присутствующим сказки на ночь.

Dame Helen Mirren read people a bedtime story in Trafalgar Square last night — as thousands camped out for the World's Big Sleep Out #HeartNews pic.twitter.com/xigqbutghm