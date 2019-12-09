Пьяный спасатель случайно застрелил свою соседку в Подмосковье

Пьяный житель Подмосковья открыл стрельбу во дворе своего дома и случайно застрелил соседку, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 декабря, в деревне Мясное, что под Ступино. Поздним вечером 47-летний водитель Мособлпожспаса Андрей Щ. крепко выпил и решил пострелять из карабина. Далеко ходить он не стал — обосновался во дворе.

На шум обратила внимание соседка, но стоило ей подойти к окну на втором этаже, как в грудь ей угодила пуля. Спасти 57-летней женщине жизнь врачи не смогли — она скончалась в карете скорой помощи.

При обыске в доме подозреваемого следователи обнаружили три охотничьих ружья, но все они были зарегистрированы на владельца.