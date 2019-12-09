77-летняя мать 59 лет носит сына на руках

77-летняя Олга Бошкович из сербской деревни Мушич — яркий пример материнской любви. Ее сын Предраг родился с диагнозом ДЦП, из-за которого он лишен возможности самостоятельно передвигаться с младенчества. По его словам, только благодаря своей маме он может жить полной жизнью, передает ТАСС.

По словам 59-летнего мужчины, мама носила его на спине в школу и из школы. "Мама поделила свою жизнь со мной, я бы сказал, что она живет две жизни — мою и свою". Пожилая женщина и сейчас носит сына на плечах, ведь это единственный способ передвижения в горной деревне, который подходит Предрагу.

Рассказывая о своих трудностях, Олга улыбается. По ее словам, когда он стал большой, стало труднее. "Что поделать, видно, так мне Богом суждено, что поделать...", — говорит женщина. Кроме забот по хозяйству, благодаря которому они живут, Олга делает все, чтобы помочь сыну в его хобби.

Предраг любит проводить время в работе по дереву. При этом у него действует только левая рука, но это не мешает ему выпиливать, выжигать и вырезать красивые поделки, которые потом он дарит своим друзьям. В настоящее время он увлечен работой над подарком к свадьбе своего племянника.

Олга говорит, что в социальной службе им предлагали инвалидную коляску, но она отказалась. "Да какая здесь коляска, зачем? Пусть лучше так".

"Пусть моя мама будет жива и здорова еще столько же лет. А сколько мы сможем — она и я — увидим", — сказал Предраг.