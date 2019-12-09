В Петербурге ищут водителя "Газели", протаранившего автобус с людьми

Полиция ищет водителя грузовика, сбежавшего с места ДТП с автобусом в Кировском районе. Авария произошла накануне поздно вечером. На дороге на Турухтанные острова в маршрутку врезалась "Газель".

Как рассказали очевидцы, 306-й автобус остановился на красный сигнал светофора, и через несколько секунд его протаранил грузовик, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Пострадали пять пассажиров, у них легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте. Водитель "Газели" с места ДТП скрылся. В настоящее время его ищут правоохранители.