МЦД заработали в штатном режиме: теперь за проезд нужно платить

На Московских центральных диаметрах завершилась отладка билетной системы. Масштабное тестирование длилось две недели, все это время проезд по МЦД был бесплатным. Теперь на платформах вновь заработали более двух тысяч турникетов и валидаторов. Впрочем, как выяснилось, у некоторых пассажиров утром все же возникли проблемы. С чем они были связаны?

На платформе Павшино у турникетов дежурят работники станции. При необходимости они помогают пассажирам с оплатой.

Расплатиться на МЦД можно "Тройкой", совмещенной картой "Тройка-Стрелка", а также социальной картой. Перед поездкой транспортные карты необходимо активировать – это можно сделать в кассах и билетных автоматах. Тем, кто не сделал это заранее, пришлось потратить время в очереди. Пересадка на метро и МЦК будет бесплатной, но важно приложить карту к валидатору как на входе, так и на выходе.

Многие пассажиры карты не перекодировали, поэтому "Тройка" на МЦД просто не срабатывала. Есть и те, кто карту активировал заранее, купил абонемент на месяц, включая метро и МЦД, а пройти через турникет все равно не получилось. Тем, у кого карта не срабатывала после активации, дежурные на станции выдавали разовые билеты на 100 рублей.

Стоимость поездки можно проверить по схеме с тарифными зонами. Их три: центральная – 38 рублей, пригород – 45 рублей и дальняя зона – 45 рублей плюс 23 рубля за каждые 10 километров за пределами МЦД. Тарифным калькулятором можно воспользоваться на сайте московского метро. Подробные инструкции есть и на станциях.

Первые два Московских центральных диаметра запустили 21 ноября. Линии наземного метро связали Лобню и Одинцово, Нахабино и Подольск. Общая протяженность двух диаметров – 132 километра. Маршруты проходят сквозь спальные районы и центр города, и все это — часть единой транспортной системы Москвы. Интервалы движения поездов – в среднем 5-7 минут.

"Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Скажу, что рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги", — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Скоро таких веток наземного метро будет пять: еще три диаметра через Москву свяжут Зеленоград, Пушкино, Раменское и Домодедово.

С запуском Московских центральных диаметров пассажиров в метро стало меньше — об этом говорят первые данные транспортных экспертов. На некоторых ветках поток людей снизился на 12 процентов. Свободнее стало на станциях "Кунцевская", "Фили", "Окружная" и "Царицыно".