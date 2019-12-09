"Признаю полностью, от и до!": обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной пообщался с журналистами

В екатеринбургском суде рассматривается вопрос о продлении меры пресечения в отношении подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной.

Один из подозреваемых, уроженец Челябинской области Михаил Федорович, охотно пообщался с прессой, признал свою вину и переложил ее на своего подельника.

"Я признаю в полной мере его, всего этого дела, как оно есть! — заявил Михаил журналистам и добавил. — "Но убивать человека! У кого был нож, соответственным образом он это и сделал!"

Несколько наводящих вопросов прояснили позицию Михаила: по его словам, убийство не планировалось, его совершил подельник Марат Ахметвалиев, все произошло быстро и неожиданно, поэтому предотвратить преступление не было никакой возможности.

"Истино во всем раскаиваюсь так, как оно есть соответственным образом! У меня также есть дети, никто от этого не зарекается, что может произойти с моими детьми, с моей семьей. Все я признаю полностью, от и до!" — добавил под конец Михаил.

Суд продлил ему арест до 12 апреля.

Напомним, что жертва продавала свою машину в Екатеринбурге, 10 октября Ксения отправилась показывать автомобиль потенциальной покупательнице — якобы беременной женщине, страдающей токсикозом — и пропала. Машину нашли через пару дней в Челябинске: перекупщик, который ее приобрел за 500 тысяч рублей, увидев ориентировки, сам обратился в полицию.

Тело Ксении было обнаружено 15 октября обнаружено в колодце неподалеку от Северного кладбища. Подозреваемых — Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову — задержали 14 и 15 октября.