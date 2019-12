Вице-президент WADA: настало время для самых строгих санкций в истории

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд заявила, что настало время для того, чтобы WADA и МОК применили по отношению к России самые строгие санкции в истории.

"Я в пути на заседание исполкома WADA в Лозанне, – написала Хеллеланд в Twitter. – Было ошибкой восстановить РУСАДА до получения данных (Московской лаборатории, – прим. ред.), но теперь они у нас есть. В них найдены манипуляции. Настало время, для того чтобы WADA и МОК применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории".

On my way to WADA ExCo- meeting in Lausanne.

It was a mistake to make RUSADA compliant BEFORE we got the data. Now we have them. Manipulated.



Time for WADA and IOC to install strongest sanctions possible, in the biggest SportScandal EVER #CleanAthletes #CleanSport