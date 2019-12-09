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Допинг-скандалы 18 минут назад

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9 декабря 201913:05

Комитет атлетов WADA высказался за полное отстранение России от Олимпиад

В преддверии заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства, который будет рассматривать вопрос восстановления России в правах в международном сообществе, комитет спортсменов WADA большинством голосов потребовал полного запрета на участие россиян в Олимпийских играх.

Девять членов Комитета атлетов WADA из 17-ти во главе с его председателем канадкой Бекки Скотт, выразили мнение, что самой адекватной мерой для российских спортсменов станет полный запрет на участие представителей нашей страны в Олимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. То есть комитет против выступлений россиян даже под нейтральным флагом.

"Мы уверены, что мошенничество и обман, выявленные в позиции России, при меньших санкциях будут только укореняться, — цитирует ВВС заявление комитета спортсменов. – Российская допинговая сага уже отразилась на результатах трех Олимпийских и Паралимпийских игр, а четвертые на горизонте. Постоянные преднамеренные акты обмана и коррупции в России стали насмешкой надо всеми другими атлетами, которые играют по правилам".

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