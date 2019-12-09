"Было предчувствие": Валерия рассказала о ДТП, в которое попал ее сын с девушкой

Певица Валерия после аварии, в которую попал автомобиль с ее сыном Арсением Шульгиным и его девушкой Лианой, призналась, что у нее было нехорошее предчувствие.

Ранее сообщалось, что автомобиль, которым управляла Лиана, врезался в отбойник под Тосно.

Ехали они из Москвы в Петербург на выступление Валерии: 21-летний Арсений хотел сделать матери сюрприз и побыстрее познакомить ее с избранницей, но в итоге пара оказалась в больнице.

Во время аварии Арсений спал на заднем сидении. Благодаря тому, что Лиана смогла вырулить, самого страшного, к счастью не произошло.

Валерия в своем "Инстаграме" написала, что в машине было несколько человек. Все они получили разные травмы.

"Самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы", — пишет певица и призывает избегать путешествий на автомобилях в зимний сезон, поскольку "дороги слишком опасны".

В комментарии телеканалу РЕН певица также рассказала, что у нее были нехорошие предчувствия, и она по наитию позвонила сыну через пять минут после ДТП.

"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии", — призналась Валерия.