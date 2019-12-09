После 4-летнего перерыва "Ласточка" Пермь-Екатеринбург снова в пути

Из Перми в Екатеринбург с сегодняшнего дня начала курсировать скоростная электричка "Ласточка". Первый рейс отправляется после 4-летнего перерыва. Цена билета составит чуть больше тысячи рублей.

Как сообщает "Вести Пермь", первым рейсом в 6.27 утра из Перми прибыли 60 пассажиров, а первому пассажиру обновленного рейса вручили подарок от РЖД. Время в пути составляет 5 часов 16 минут — это быстрее, чем любой скорый поезд. Теперь кроме комфорта, преимущество нового поезда - еще и скорость. Начальник Уральского филиала АО "Федеральная пригородная компания" Алексей Балашков рассказал, что благодаря пневматической подвеске, кривые и стрелочные переходы поезд проходит мягко, а скорость набирает гораздо быстрее.

Отметим, что такая же "Ласточка" отправляется еще до Тюмени. Таким образом, жители райцентра получили возможность путешествовать в комфортных условиях.