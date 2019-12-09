"Чистые" спортсмены из России смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом

Очередные Олимпийские игры – летние 2020 года в Токио и зимние 2022 года в Пекине, — пройдут без российских флага и гимна, а наши атлеты будут участвовать в состязаниях в нейтральном статусе. И то только те из них, которые смогут доказать, что они непричастны к допинговому скандалу.

Такое решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства, заседание которого продолжается в швейцарской Лозанне. Спорт России поражен в правах на 4 года и участие в ближайших Олимпийских играх будет "урезанным", но, и это главное, чистые наши спортсмены будут все-таки бороться за награды крупнейших спортивных форумов, хотя формально и не от имени своей страны.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее исполком WADA готов лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных международных соревнованиях. "Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", — сказано в сообщении пресс-службы WADA. Напомним, что рекомендацию лишить Россию на четыре года права участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, принял несколькими днями ранее комитет Всемирного агентства по соответствию.

Напомним, серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.