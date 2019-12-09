Покупатель набросился с ножом на охрану московского супермаркета

Заподозренный в краже продуктов покупатель устроил потасовку с охранниками столичного супермаркета. Отбился он с помощью кухонного ножа, после чего скрылся с места, прихватив с собой и выбранную снедь, сообщили в московском управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала противостояние в торговой точке.

Местом действия стал сетевой магазин на Бакунинской улице. Покупатель, как утверждает представитель супермаркета, попытался украсть товар, но был замечен администратором. На кадрах видно, что охранники вызвали мужчину на разговор, первыми применив силу. Клиент оказался строптивым и оказал сопротивление. В рукопашной он ничуть не уступал противнику, пока в конфликт не вмешался второй сотрудник ЧОП.

Совладать с двумя мужчина не смог, но не отступил, а вытащил из сумки кухонный нож и пошел в атаку. Охранники благоразумно отступили, а 47-летний клиент забрал товары и покинул магазин, не расплатившись.

Спустя несколько часов его задержали на Земляном Валу, при нем обнаружили тот же нож и украденные продукты. Теперь гостю столицы грозит до восьми лет в колонии по статье "Разбой".