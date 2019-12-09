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9 декабря 201914:08

"Новогодний" грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС

Global Look Press

Вслед за американским "Драконом" к Международной космической станции причалил российский космический грузовик "Прогресс МС-13". На его борту — новогодние подарки космонавтам. Трансляцию стыковки корабля к модулю "Пирс" вел сайт Роскосмоса.

"Прогресс МС-13" стартовал с космодрома Байконур 6 декабря, напоминает РИА Новости. На околоземную орбиту грузовой корабль вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". На борту корабля почти 2,5 тонны грузов, 650 килограммов топлива. А также 50 литров воздуха и кислорода, 420 литров питьевой воды. Экипажу МКС космический грузовик привез новое полотно для беговой дорожки БД-2 в модуле "Звезда".

Новость плохая: комический грузовик не привез космонавтам традиционной новогодней черной икры. Зато, поделился завотделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев, на праздничном столе на МКС, а космонавты 31 декабря встречают Новый год 16 раз, пересекая часовые пояса, будут свежие яблоки, грейпфруты, апельсины и лимоны, яблочные пастилки, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты. Кроме того, они смогут поставить на свой праздничный стол сушеную клюкву, маринованный имбирь, кремовый мед, фисташки, финики, а также оливки и маслины, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, лук и чеснок.

Среди научной аппаратуры, которые привез посланник с Земли, прибор для отработки методов регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн и слоистых облаков в инфракрасном свете для эксперимента "Терминатор", прибор СОВА – системы ориентации видеоспектрометрической аппаратуры для съемки земной поверхности со станции, а также компьютер для российско-немецкого эксперимента изучения миграции животных ICARUS.

После расстыковки с МКС "Прогресс МС-13" еще послужит науке. Он примет участие в эксперименте "Изгиб". Космический грузовик спустится на высоту 120-130 километров. С него на длинном кевларовом тросе с оптоволокном будет спущен научный контейнер для изучения атмосферы. Это позволит получать уникальные снимки, на которых можно будет рассмотреть из космоса даже звездочки на погонах.

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