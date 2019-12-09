Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой

В "Судьбе человека" – Анна Большова, известная по многим популярным сериалам и ролям в легендарном Ленкоме.

Ее путь в профессии начался очень рано: уже в 14 лет Большова поступила на экспериментальный курс ГИТИСа, в 22 получила роль в спектакль "Мистификация" в Ленкоме, а через год – в первом своем сериале "С новым счастьем!"

Однако в эти же годы клеймо "сектантка" едва не разрушило ее жизнь.

Когда Анне был 21 год, ее родители развелись. В прессе писали, что Анна, ее сестра и отец попали в секту, на лидере которой — Анне Канаевой – он женился. Вскоре у отца актрисы и ее мачехи родился сын – брат Большовой, которому уже 19 лет.

Анна признается, что с родной матерью они правда не общаются уже 20 лет, но свою мачеху называет другом и советчиком, с которым она очень близка.

Мачеха же выступила "свахой" – причем, дважды.

Первым мужем актрисы стал ее сводный брат, сын Канаевой от первого брака, который был на 7 лет младше Анны.

Они поженились, когда ему исполнилось 18, но через четыре года брак рухнул из-за измены мужа.

Второго супруга Большовой тоже подыскала мачеха. Он же стал отцом ее единственного сына.

Александр – художник. Анна рассказывает, что по характеру он "молчун и интроверт" и полная ее противоположность. При этом у них много точек соприкосновения, а "единомыслие", говорит актриса, в любом деле очень важно.

Официально сейчас они, правда, разведены: супруги то сходились, то расходились. Большова говорит, что их объединяет сын, которому уже 11 лет, и они оба хотят, чтобы он вырос счастливым, здоровым и воспитанным.

Почему Анна не общается с родной матерью? Как вспоминает совместную работу с Николаем Караченцовым в легендарном спектакле "Юнона и Авось"? Каково было ей выходить на сцену голой и считаться "телом театра"?

Как актрису поддержал Дмитрий Певцов, и действительно ли она находилась под влиянием секты? Об этом Анна Большова рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека".