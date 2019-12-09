Российская компания вошла в десятку крупнейших мировых производителей оружия

Российский концерн ПВО "Алмаз-Антей" занял 9 место в ТОП-100 мировых производителей оружия за 2018 год. Рейтинг опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI.

Ten companies based in #Russia🇷🇺 were listed in the #Top100 in 2018. Their total arms sales were $36.2 billion—a marginal decrease of 0.4% from 2017. New data on the global #ArmsIndustry out now.



Press Release ➡️ https://t.co/d4kJNyL90L

Fact Sheet ➡️ https://t.co/26VTTOfSCG pic.twitter.com/iYPMujYzjG — SIPRI (@SIPRIorg) 9 декабря 2019 г.

Российская компания поставила оружия на 9 миллиардов 640 миллионов долларов, что позволило ей подняться на одну строчку выше. В 2017 году "Алмаз-Антей" замыкал десятку лидеров.

Также в сотню лучших попала "Объединенная авиастроительная корпорация". Она расположилась на 15 месте, потеряв одну позицию. 18 строчку занимает "Объединенная судостроительная корпорация", это на три пункта ниже, чем в 2017 году.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" тоже опустилась на 2 строчки и занимает 26 строчку. Помимо прочих, в ТОП-100 попали "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Высокоточные комплексы", "Росэлектроника", "Вертолеты России" КРЭТ и "Уралвагонзавод".

Первые строчки рейтинга оккупировали компании из США. Например, Lockheed Martin в 2018 году поставил оружия на 47 миллиардов 260 миллионов, а Boeing – на 29 миллиардов 150 миллионов долларов.