Гулиев и Ананидзе могут покинуть "Спартак" уже нынешней зимой

Хавбеки Аяз Гулиев и Жано Ананидзе могут покинуть московский "Спартак" в самое ближайшее время. Скорее всего это случится уже в зимнее трансферное окно 2020 года. В декабре-январе клуб займется поиском вариантов для продолжения карьеры двух игроков.

Полузащитникам достается достаточно много критики в последнее время. При этом стоит напомнить, что Гулиев перешел в "Спартак" из "Ростова" менее года назад – в январе 2019 года. Как напоминает Sport24, 23-летний россиянин сыграл за команду 11 матчей в этом сезоне чемпионата России.

Ананидзе в нынешнем сезоне провел и того меньше – всего 6 игр в турнире премьер-лиги. 27-летний грузин является старожилом "Спартака": он выступает за команду с 2009 года, но при этом достаточно редко проходил в основу надолго. Он несколько раз сдавался в аренду, а также славится тем, что получает довольно много травм.