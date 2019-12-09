В Новосибирске кувыркающаяся легковушка устроила ДТП на встречной полосе. Видео

Регистратора очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 8 декабря, на Октябрьском мосту в Новосибирске.

На записи видно, как "Лада" наехала на разделительное ограждение, использовав его в качестве импровизированного трамплина.

После этого машина взмыла в воздух, перевернулась на крышу и в таком положении продолжила движение по встречной полосе. Через пару мгновений она столкнулась с автомобилем Mercedes, ехавшим во встречном направлении.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали два человека – пассажиры отечественной легковушки, доставленные в больницу в тяжелом и критическом состоянии.