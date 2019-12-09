Санкции WADA распространяются на спортивных чиновников из России

Исполнительный комитет WADA распространил четырехлетний запрет на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр на российских официальных лиц, представителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Как уже сообщали Вести.Ru, решение о запрете на участие наших спортсменов в крупнейших международных стартах принято в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. Исполком согласился с рекомендациями Комитета по соответствию WADA по санкциям в отношении россиян.

WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на ближайшие 4 года. Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но в нейтральном статусе, как это было и во время Игр-2018 в Корее.

При этом заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила РИА Новости, что санкции касаются не только наших спортсменов, но и официальных представителей ОРК, ПКР и национальных федераций по видам спорта.