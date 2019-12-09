Безжалостные могильщики. Тарасова ответила критикам Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила экспертам и болельщикам, которые призвали олимпийскую чемпионку Алину Загитову завершить карьеру после финала Гран-при.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ получила 79,60 и 125,63 балла соответственно. 17-летняя уроженка Ижевска с 205, 23 балла заняла шестое место.

"Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести – ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди", – сказала Тарасова, слова которой приводит Sport24.ru.

Напомним, главным триумфатором финала Гран-при стала россиянка Алена Косторная, получившая за короткую и произвольную программы 247,59 балла. Второе место заняла Анна Щербакова (240,92 балла), а замкнула тройку лидеров – Александра Трусова (233,18).