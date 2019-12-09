Умер американский рэпер Juice Wrld

Американский рэпер Джэрад Энтони Хиггинс, более известный под сценическим псевдонимом Juice Wrld, умер в возрасте 21 года. Причина смерти артиста пока неизвестна. Почти за неделю до этого он отметил день рождения.

О случившемся сообщает портал TMZ. Juice Wrld стало плохо в аэропорту Чикаго после прибытия из Лос-Анджелеса в воскресенье, 8 декабря. У артиста пошла кровь изо рта. Медики доставили рэпера в больницу, но спасти его так и не удалось.

В мае 2019 года издание Billboard признало Juice Wrld победителем в номинации "Лучший новый артист". За свою творческую карьеру рэпер успел выпустить два студийных альбома.