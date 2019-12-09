Источник в РФС: надеемся на здравый смысл руководства ФИФА

Российский футбольный союз пока не осведомлен о позиции Международной федерации футбола по вопросу применения санкций в отношении спортсменов из России, которым, согласно решению WADA, запрещено в течение 4 лет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах.

"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA, — цитирует сообщение пресс-службы РФС издание Чемпионат.Com. – Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России".

Как уже сообщали Вести.Ru, запрет в отношении России от WADA должен коснуться крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и, применительно к футболу, чемпионатов мира. Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что санкции, скорее всего, не коснутся футбола.