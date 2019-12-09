Вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов в Севастополе

В Севастополе вандалы разгромили только отремонтированное помещение общественной организации "Особые дети", предназначенное для занятий с маленькими инвалидами. Полиция начала проверку, а врио губернатора города Михаил Развожаев распорядился помочь центру в восстановлении.

Заявление в полицию написала председатель общественной организации Аида Менанова и родители детей с аутизмом, ДЦП и другими проблемами, поскольку помещение на улице Павла Корчагина ремонтировали за их счет.

"Мы в полном шоке и отчаянии! Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении (оно для всех ребят доступно)! Просторный светлый зал! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел... Думали, еще чуток — линолеум, раковина, двери... А теперь и стен нет, в подвале сумасшедший потоп из кипятка, видимо, лопнули в очередной раз трубы", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видны пробитые стены, выдранные с корнем розетки, поврежденный санузел. Кто мог стоять за актом вандализма, следователи пока не уточняют.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение правительству города оказать поддержку центру детской реабилитации инвалидов.