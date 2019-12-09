WADA: у нас имеются данные обо всех нарушителях из России

Несмотря на то, что в данных Московской антидопинговой лаборатории имеются следы вмешательства извне, Всемирное антидопинговое агентство установило всех российских нарушителей антидопинговых правил. Об этом сообщил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

Главное, что сказал Тэйлор: "Если спортсмен из России сможет доказать, что он не был вовлечен в государственную допинговую программу, что его данные не были изменены, что он подвергся надлежащему тестированию и что он выполняет любые другие строгие условия, который будут определены позже, ему позволят выступать".

При этом чиновник отметил, что у WADA "есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS": "Благодаря кропотливому расследованию, мы даже знаем имена тех, чьи данные были изменены или удалены. Они входят в пул 145 наиболее подозрительных спортсменов, который WADA определило изначально, но и не только".

"Я понимаю призывы к полному отстранению всех российских спортсменов – независимо от того, причастны они к базе данных или нет, – у комитета по соответствию было единодушное мнение насчет того, что атлеты, доказавшие свои невиновность, не должны быть наказаны. И я рад, что исполком согласился с этим пунктом", – заключил Тэйлор.