Чемпионат КХЛ. "Куньлунь" на выезде переиграл "Амур"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пекинский "Куньлунь Ред Стар" на льду "Платинум-Арены" в Хабаровске обыграл местный "Амур" со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

У победителей встречи дубль оформил Олли Палола (11-я, 48-я минуты) и единожды отличился Райан Спроул (26), а у хозяев льда шайбы забросли Игорь Руденков (8) и Гинек Загорна (37).

"Куньлунь" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 41 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Амур", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ пекинцы 17 декабря примут "Адмирал", а хабаровчане в тот же день на выезде сыграют с "Автомобилистом".