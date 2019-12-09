Мосгорсуд осудил нападавшего на российской посольство экс-депутата Рады

Московский городской суд приговорил к двум годам экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского. Его признали виновным в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году. При этом ему зачли срок содержания в СИЗО, где он находится уже больше года. Срок экс-радник будет отбывать в колонии общего режима. До освобождения он проведет там еще около трех месяцев.

14 июня 2014 года группа радикально настроенных активистов забросала здание российской дипмиссии в украинской столице камнями, ломами и топорами, а затем пыталась его поджечь, используя покрышки и коктейли Молотова, напоминает телеканал "Россия 24". Прибывший на место Рудьковский не только не попытался остановить радикалов, но и сам присоединился к действиям экстремистов. Нанесенный ущерб был оценен минимум в 15 миллионов рублей.

Суд установил, что целью погромщиков, нападавших на российское посольство, было осложнение отношений между Москвой и Киевом.

Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года по обвинению в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, для осложнения международных отношений. Это часть 2 статьи 360 Уголовного кодекса России. Рассмотрение дела Рудьковского прошло в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку он раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Суд назначил гражданину Украины наказание ниже низшего, учитывая то, что у него на иждивении двое малолетних детей. Кроме того, экс-депутат Рады частично компенсировал нанесенный своими действиями ущерб двумя миллионами рублей. Суд также взыскал с экс-депутата по гражданским делам — 5 миллионов 750 тысяч рублей в пользу МИД России и 8 миллионов 289 тысяч рублей в пользу АО "Согаз".

Суд зачел бывшему депутату-погромщику каждый день в СИЗО за полтора дня в колонии.