После извержения вулкана на Уайт-Айленде выживших не обнаружено

Полиция Новой Зеландии сообщила, что на острове Уайт-Айленд, где произошло извержение вулкана, скорее всего, выживших не осталось. Вертолеты полиции и армии совершили несколько пролетов над территорией Уайт-Айленда, но признаков жизни там не обнаружили.

В полиции также заявили, что всех, кого можно было спасти, с острова эвакуировали, и сейчас выясняется точное число погибших, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что неизвестной оставалась судьба 27 человек.

Вскоре к острову должен подойти корабль новозеландских Вооруженных сил, чтобы запустить дроны и разместить оборудование для осуществления наблюдения.

По последним данным, пять человек из 23, которых удалось вывезти с острова, погибли, еще 18 получили ожоги и травмы разной степени. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы, передает РИА Новости.

Извержение вулкана, которое началось там 9 декабря около 4 утра по московскому времени, попало на видео.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt