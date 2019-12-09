Госиспытания атомного "Князя Владимира" завершены

Судостроительный комплекс "Севмаш" завершил государственные испытания новейшего атомного подводного крейсера "Князь Владимир". Осталось устранить некоторые замечания, после чего субмарину передадут флоту, сообщает агентство ТАСС.

Ранее командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что подлодку передадут вооруженным силам "под елочку", то есть в конце декабря 2019 года.

8 декабря стало известно, что подлодка испытала свое вооружение. Тестирование проходило в Белом море. АПЛ выпустила по подводной цели торпеду.

"Князь Владимир" – стратегическая подводная лодка модернизированного проекта "Борей-А". Водоизмещение корабля – около 24 тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. На борту АПЛ размещены – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Сообщается, что обновленная субмарина стала менее шумной и более маневренной. Также ей модернизировали систему управления вооружением.