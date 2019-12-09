Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" выставят в Москве за 4,5 миллиона

Редчайшее издание "Евгения Онегина" выставят в Москве с начальной ценой в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Данный "Евгений Онегин" является первым изданием, которое вышло при жизни Александра Пушкина. Оно печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая увидела свет в 1825 году, последняя — в 1832. Каждая из глав, за исключением 4 и 5, стоила по пять рублей. Советский библиофил Николай Смирнов-Сокольский говорил, что купить такое издание на антикварном рынке сложно.

Начальная цена лота, который стартует в 19:00 по московскому времени 12 декабря, составляет 4,5 миллиона рублей.

В ноябре в Лондоне на торги было выставлено прижизненное издание "Евгения Онегина". Начальная стоимость лота составила 100 тысяч фунтов (около 128 тысяч долларов). Также в июле 2019 года первое издание пушкинского произведения было продано за 582 тысячи долларов.