Экспертный совет создан в Проектном офисе развития Арктики

В Москве 6 декабря прошла презентация экспертного совета ПОРА. Это объединение внештатных экспертов, принимающих участие в заседаниях дискуссионного клуба, грантополучателей и участников других проектов Проектного офиса развития Арктики. Это произошло на дне рождения Проектного офиса развития Арктики.

"Количество экспертов, с которыми мы взаимодействовали за два года существования ПОРА, значительно выросло, и нам понадобилось систематизировать работу с ними. Также необходимо иметь прозрачные, понятные критерии выбора наиболее эффективных предложений для реализации", — пояснил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Александр Стоцкий предложил войти в Экспертный совет тем, кто не является штатным сотрудником ПОРА, однако его работа несет несомненную ценность для Арктики.

"Мы будем привлекать этих специалистов к работе над различными проектами. Существование Экспертного совета позволит максимально эффективно аккумулировать компетенции в области устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации", — добавил Стоцкий.

Совет займется оценкой поступающих в организацию предложений на предмет научности и релевантности арктической тематике, изучением возможности внедрения инновационных методов и методик в научном, промышленном и социальном аспектах развития российской арктической зоны, популяризацией знаний об Арктике.

На мероприятии, которое было посвящено созданию Экспертного совета и второй годовщине со дня создания ПОРА, Александр Стоцкий поделился планами по работе с экспертами. В частности, планируется выпуск ежеквартального сборника научных работ членов Экспертного совета. Члены совета также имеют право на приоритетное рассмотрение грантовых заявок и могут использовать площадки ПОРА в Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге для проведения собственных мероприятий по арктической тематике. Им также предоставляется право принимать участие в ежегодной премии за лучший вклад в развитие Арктики и во внутрироссийских тематических конференциях по квотам ПОРА.

Узнать подробнее об Экспертном совете ПОРА можно на sovet.porarctic.ru. Здесь же можно и подать заявку на включение в состав Экспертного совета.