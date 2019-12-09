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9 декабря 201916:39

Активистки Femen выбежали топлес перед Елисейским дворцом

Twitter / European Pravda

В Париже две активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня должна состояться встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Девушки находились среди журналистов, ожидавших прохода в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона. Внезапно активистки сбросили куртки и, продемонстрировав всем обнаженную грудь, начали выкрикивать различные лозунги.

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца немедленно повалили активисток на асфальт, скрутили их, затем полицейские увели их, передает РИА Новости.

Главы России, Германии, Франции и Украины обсудят сегодня в Париже урегулирование конфликта в Донбассе. Встреча в "нормандском формате" станет первого после трехлетнего перерыва. Владимир Путин также побеседует с каждым из коллег с глазу на глаз. Причем, с Владимиром Зеленским это будет первый личный контакт. Ранее президент России говорил с ним только по телефону.

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