Путин прилетел в Париж на "нормандский саммит"

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж — на первый за три года саммит в "нормандском формате", передает "Россия 24".

На нем лидеры России, Германии, Франции и Украины вновь обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.

Переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

В прошлый раз лидеры четырех государств встречались в таком формате в октябре 2016-го в Берлине. С тех пор во Франции и на Украине были избраны новые президенты.

Таким образом, для Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского этот саммит станет первым мероприятием такого рода.

Переговоры в Париже пройдут на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, которые захлестнули французскую столицу уже не в первый раз.

Теперь люди выступают против запланированной правительством пенсионной реформы. Тем не менее, в Кремле выразили уверенность в том, что действия демонстрантов не повлияют на проведение саммита, а французские власти в состоянии принять необходимые меры безопасности.

О возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" заговорили еще летом. Президент Франции выразил надежду, что он может состояться в сентябре, однако на подготовку потребовалось гораздо больше времени.

Российская сторона с самого начала не возражала против проведения этих переговоров, однако всегда подчеркивала необходимость тщательно подготовить встречу, чтобы она не оказалась безрезультатной.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин отправился на саммит с серьезным настроем. Вместе с тем, Песков предостерег от завышенных ожиданий относительно итогов переговоров.

По его словам, уже сам факт встречи будет позитивным моментом. "Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, еще раз обеспечить общее понимание безальтернативности минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания этих соглашений", — -подчеркнул Дмитрий Песков.

Между тем, на результат от саммита рассчитывают не только в Москве, но и в Париже, Берлине, Киеве и даже Вашингтоне.

Так, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что "готовящиеся переговоры между Россией и Украиной — очень важные" и "есть шанс на достижение очень большого прогресса".

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что по итогам саммита будет опубликовано коммюнике лидеров государств. Информацию о некоем готовящемся итоговом документе саммита подтвердили и в Москве, хотя Дмитрий Песков заметил, что этот документ будет носить декларативный характер, а заключение какого-либо обязывающего соглашения не предполагается.

Эксперты высказывают мнение, что в коммюнике могут быть отражены позиции сторон по вопросу продления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Это важный вопрос, поскольку срок действия закона истекает 31 декабря этого года.

Возможно, еще одной темой переговоров станет недавнее предложение Владимира Зеленского создать в Донбассе так называемую "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашённых республик.